Nessun burattino o buco di bilancio L' ex ospedale può avere ancora futuro

Dopo le polemiche sui presunti “burattinai” e sul possibile “buco” di bilancio nel Comune di Mesagne, si torna a parlare di un ex ospedale. La struttura, infatti, potrebbe ancora avere un futuro, anche se non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui progetti in cantiere. La discussione si mantiene aperta e senza dichiarazioni ufficiali riguardo alle decisioni future.