Nessun burattino o buco di bilancio L' ex ospedale può avere ancora futuro
Dopo le polemiche sui presunti “burattinai” e sul possibile “buco” di bilancio nel Comune di Mesagne, si torna a parlare di un ex ospedale. La struttura, infatti, potrebbe ancora avere un futuro, anche se non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui progetti in cantiere. La discussione si mantiene aperta e senza dichiarazioni ufficiali riguardo alle decisioni future.
MESAGNE - Dalle polemiche su presunti "burattinai" a quelle su un altrettanto presunto “buco” di bilancio all'interno del Comune di Mesagne. Passando per il futuro del Pta. Intervista al candidato sindaco Francesco Rogoli. Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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