Neres ancora ai box | per il brasiliano niente Napoli-Bologna

Neres non è ancora disponibile e non sarà in campo per la partita tra Napoli e Bologna. L’esterno brasiliano deve ancora recuperare dall’infortunio e il suo rientro in squadra è rinviato. Dopo il pareggio con il Como, il club azzurro si prepara per il prossimo impegno, che si terrà lunedì 11. Nessuna altra informazione su eventuali tempi di recupero o altre assenze nel roster.

Il Napoli di Conte, dopo il pareggio di Como, mette nel mirino il prossimo impegno: lunedì 11 maggio al Maradona arriva il Bologna di Italiano. E c’è la possibilità di qualche novità di formazione. Come scrive Il Corriere dello Sport, il Napoli si avvicina alla sfida contro il Bologna con qualche novità di formazione. Lunedì 11 maggio alle 20:45, Conte potrebbe rilanciare Giovanni Di Lorenzo dal primo minuto dopo il rientro tra i convocati a Como. Mentre Antonio Vergara “punta alla convocazione e quindi alla panchina”. Nessuna chance, invece, perDavid Neres:“Non sarà disponibile”, sottolinea il quotidiano. Il brasiliano è fermo dal 17 gennaio dopo l’intervento alla caviglia.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Neres ancora ai box: per il brasiliano niente Napoli-Bologna Notizie correlate Bologna-Roma: emergenza Italiano. Quattro titolari ancora ai box a CasteldeboleIl Bologna ha intensificato la preparazione presso il centro tecnico di Casteldebole in vista della sfida di sabato 25 aprile contro la Roma. Leggi anche: Milan, Leao ai box: niente Nazionale per il portoghese. Rientro con il Napoli? Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: DI LORENZO PRONTO AL RIENTRO, SARÀ CONVOCATO PER COMO-NAPOLI. NOVITÀ SU NERES E VERGARA; Infortuni Napoli, il primo medico dell'era De Laurentiis: Neres caso strano, perplesso per Vergara. Neres resta ai box: il brasiliano non recupererà per Napoli-BolognaIl Napoli si avvicina alla sfida contro il Bologna con qualche novità di formazione. Lunedì 11 maggio alle 20:45, Conte potrebbe rilanciare Giovanni Di Lorenzo dal primo minuto dopo ... tuttonapoli.net Quando tornano Vergara e Neres dall'infortunio? Le ultime in casa Napoli su condizioni e tempi di recuperoCome stanno Antonio Vergara e David Neres, lungodegenti del Napoli: le ultime su infortuni, tempi di recupero, data e partita del ritorno in campo. msn.com Napoli vs Bologna 2 Al via la fase 2 riservata ai Member Premium Accedi alla fase con il numero della tua Card Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com Napoli vs Bologna 2 Al via la fase 2 riservata ai Member Premium Accedi alla fase con il numero della tua Card Acquista ora: https://sscnapoli.ticketone.it/catalog - facebook.com facebook