Nel Politecnico di Bari torna la Career Fair | 80 aziende a caccia di talenti

Al campus del Politecnico di Bari si svolge nuovamente la Career Fair, evento in cui circa 80 aziende sono presenti per selezionare nuovi candidati. La manifestazione si svolge nell’area di via Orabona, attirando studenti e giovani professionisti in cerca di opportunità di lavoro e stage. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto tra le aziende e i partecipanti, offrendo occasioni di colloqui e approfondimenti sulle posizioni disponibili.

Il Campus universitario di via Orabona si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante del mercato del lavoro pugliese. Mercoledì 6 maggio, a partire dalle 9:30, l’atrio Cherubini ospiterà la decima edizione della Career Fair Poliba, il più importante evento di placement del Politecnico di Bari.Un.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: La fiera delle opportunità per giovani talenti: al Politecnico di Bari ritorna la Career Fair Career Day Unife: 100 aziende cercano talenti STEM e digitali? Cosa scoprirai Quali settori specifici cercano i talenti STEM in questo evento? Come possono gli studenti consegnare il CV direttamente ai... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Politecnico di Bari scala le classifiche Anvur per qualità e ricerca: verso premialità e più fondi; Poliba: Cittadella universitaria una risorsa per Brindisi. Marchionna: Siamo in ritardo sulle competenze; Il Politecnico di Bari tra le prime dodici università in Italia per qualità della ricerca; Cresce la ricerca al Politecnico di Bari, 'risultato straordinario'. Il Politecnico di Bari tra le prime dodici università in Italia per qualità della ricercaRicerca eccellente, collaborazioni con istituzioni e imprese anche internazionali in crescita, progetti competitivi superiori in qualità rispetto a realtà come torino e milano: i risultati raggiunti d ... rainews.it Università e Politecnico Bari nel progetto 'Km3net' su neutrinoCi sono anche ricercatori pugliesi nel progetto 'Km3net', il telescopio sottomarino, che dall'abisso del Mediterraneo, ha rivelato il neutrino più energetico mai osservato. Lo comunica in una nota ... ansa.it Il 6 maggio al Politecnico Di Bari torna la Career Fair Poliba, una giornata dedicata a orientamento, competenze e confronto diretto con il mondo del lavoro. Saranno presenti oltre 70 aziende che potrai conoscere direttamente nell'area stand. Dalle 9:30 alle 1 - facebook.com facebook