’Ndrangheta dopo sei mesi di latitanza si consegna presunto boss del narcotraffico

Dopo più di sei mesi di latitanza, Luigi Marando si è presentato spontaneamente presso la stazione dei carabinieri di Platì. Marando è ritenuto un componente di spicco del clan della 'ndrangheta, con collegamenti anche in Piemonte e nel Lazio. La sua consegna arriva a seguito di un lungo periodo di assenza dalle forze dell'ordine, durante il quale era considerato irreperibile.