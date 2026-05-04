’Ndrangheta dopo sei mesi di latitanza si consegna presunto boss del narcotraffico
Dopo più di sei mesi di latitanza, Luigi Marando si è presentato spontaneamente presso la stazione dei carabinieri di Platì. Marando è ritenuto un componente di spicco del clan della 'ndrangheta, con collegamenti anche in Piemonte e nel Lazio. La sua consegna arriva a seguito di un lungo periodo di assenza dalle forze dell'ordine, durante il quale era considerato irreperibile.
Luigi Marando, considerato un affiliato di primo piano dell'omonimo clan della 'ndrangheta, ma con importanti ramificazioni in Piemonte e nel Lazio, si è consegnato spontaneamente alla stazione dei carabinieri di Platì dopo oltre sei mesi di latitanza.Come riporta l'Ansa, su di lui pendeva.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Il 36enne di Platì è considerato un affiliato di primo piano di un potente clan della ‘ndrangheta con importanti ramificazioni in Piemonte e nel Lazio. - facebook.com facebook