Nasce nel Milanese ' Casa Sofia' per le famiglie vulnerabili dedicata alla 15enne vittima di Crans Montana
A Novate Milanese è stata inaugurata ‘Casa Sofia’, un centro di accoglienza dedicato a mamme e bambini vulnerabili. La struttura prende il nome di Sofia Prosperi, una delle giovani vittime del incendio di Cran Montana avvenuto a Capodanno. La casa offre supporto alle famiglie in difficoltà e si trova nel territorio milanese. La decisione di aprire lo spazio è stata presa per offrire un aiuto concreto alle persone che necessitano di assistenza.
Ha aperto a Novate Milanese ‘Casa Sofia’, uno spazio di accoglienza per mamme e bambini intitolato a Sofia Prosperi, una delle giovani vittime del rogo di Cran Montana avvenuto a Capodanno. L'iniziativa fa parte dell'offerta dei servizi di Fondazione Arché che si occupa di aiutare bambini e.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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