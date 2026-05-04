Nasce nel Milanese ' Casa Sofia' per le famiglie vulnerabili dedicata alla 15enne vittima di Crans Montana

A Novate Milanese è stata inaugurata ‘Casa Sofia’, un centro di accoglienza dedicato a mamme e bambini vulnerabili. La struttura prende il nome di Sofia Prosperi, una delle giovani vittime del incendio di Cran Montana avvenuto a Capodanno. La casa offre supporto alle famiglie in difficoltà e si trova nel territorio milanese. La decisione di aprire lo spazio è stata presa per offrire un aiuto concreto alle persone che necessitano di assistenza.