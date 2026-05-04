Napoli uno dei top vicino all’addio? Ingaggio alto e prestazioni non convincenti

Il Napoli ha acquistato il centrocampista Kevin De Bruyne, ma finora le sue prestazioni non sono risultate convincenti. L’ingaggio elevato del giocatore e le sue performance sul campo hanno sollevato dubbi sulla sua permanenza nella squadra anche per la prossima stagione. Attualmente, non ci sono certezze riguardo al suo futuro contrattuale con il club.

L’acquisto del Napoli di Kevin De Bruyne non ha sortito gli effetti sperati. La permanenza del fuoriclasse nella prossima stagione, ad oggi, non è certa. Il centrocampista, durante le ultime partite, non ha dato il suo meglio ed è stato molto criticato. Ecco, la parole di “Sportmediaset” sulla questione:” Una delle situazioni più intricate e intriganti del mercato del Napoli riguarda senza dubbio Kevin De Bruyne. Il fantasista belga ha un contratto fino al 30 giugno 2027, ma la sua permanenza alla corte di Aurelio De Laurentiis è tutt’altro che certa. Il 34enne di Drongen ha vissuto un’annata di alti e bassi, frenato da un infortunio al bicipite femorale che l’ha costretto ai box da fine ottobre a fine febbraio.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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