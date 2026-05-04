A Napoli è stato adottato un nuovo protocollo che prevede l’ingresso di medici specialisti nelle strutture penitenziarie di Poggioreale e Nisida. I professionisti, che offriranno assistenza senza costi aggiuntivi, saranno presenti per valutare e curare i detenuti. La misura mira a migliorare le condizioni sanitarie all’interno dei reparti, garantendo un supporto più specifico rispetto al passato.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'assistenza sanitaria nei carcere di Poggioreale e Nisida?. Chi sono i medici che entreranno gratuitamente nelle carceri?. Perché la Procura ha dovuto chiedere aiuto al volontariato?. Come influirà questo accordo sulla dignità dei detenuti napoletani?.? In Breve Accordo tra Procura, ASL Napoli 1 Centro e associazione AFMAL APS.. Medico volontario opereranno gratuitamente nei penitenziari di Poggioreale, Secondigliano e Nisida.. Fra Gerardo D’Auria coordina l'intervento specialistico per colmare carenze strutturali sanitarie.. Protocollo risponde agli articoli 2 e 27 della Costituzione sulla dignità umana.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, nuovo protocollo: medici specialisti per i detenuti

Notizie correlate

Carenza di medici al Ruggi di Salerno, nuovo bando per specialisti anche pensionatiNuovo tentativo per fronteggiare la carenza di personale medico all’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di...

Carceri, siglato protocollo d'intesa per tutelare i figli dei detenutiBRINDISI - Questa mattina, marcoledì 11 marzo, nel Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, si è tenuto un incontro istituzionale...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Asl Napoli 2 Nord e Diocesi di Aversa unite contro le dipendenze: firmato protocollo d'intesa per la prevenzione; Medicina in Albania cresce, 500 nuovi studenti l’anno e sinergia con l’Italia sulla One Health.

Napoli la lettera di medici e ricercatori della Federico II: «Stanchi di vedere calpestata la dignità»Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata da un gruppo di medici del Policlinico Federico II, Professori e Ricercatori medici di Napoli della Federico II. Al Secondi Policlinico (AOU Federico II) ... ilmattino.it

Napoli, Cardarelli: il nuovo reparto di Medicina d’Emergenza-Urgenza (MEU) raccontato in un video sui social dagli operatoriNapoli, 28 Aprile – Un video sui social girato tra gli operatori per raccontare aspettative ed emozioni associate all’apertura del nuovo reparto di medicina di urgenza del Cardarelli, una novità assol ... sciscianonotizie.it

PAPA LEONE A NAPOLI L'ordinanza - facebook.com facebook

Scudetti rimbalzati tra #Milano e #Napoli negli ultimi 6 anni, e vai con gli stereotipi: Milano lavora, Napoli si gratta la pancia. «Due giorni di ferie», quelli dei tifosi napoletani per lo scudetto, secondo @Sabatini. E allora facciamola un' analisi un po' più seria. (co x.com