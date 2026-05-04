Napoli fuoriclasse vicino all’addio? Ingaggio alto e prestazioni non convincenti

In città si discute della possibilità che Kevin De Bruyne lasci il club al termine della stagione. Il centrocampista, arrivato con grandi aspettative, ha mostrato prestazioni che non hanno soddisfatto pienamente le aspettative del club. Inoltre, il suo ingaggio elevato potrebbe influenzare le decisioni future, lasciando aperta la questione sulla sua permanenza nel team anche per la prossima stagione.

L’acquisto del Napoli di Kevin De Bruyne non ha sortito gli effetti sperati. La permanenza del fuoriclasse nella prossima stagione, ad oggi, non è certa. Il centrocampista, durante le ultime partite, non ha dato il suo meglio ed è stato molto criticato. Ecco, la parole di “Sportmediaset” sulla questione:” Una delle situazioni più intricate e intriganti del mercato del Napoli riguarda senza dubbio Kevin De Bruyne. Il fantasista belga ha un contratto fino al 30 giugno 2027, ma la sua permanenza alla corte di Aurelio De Laurentiis è tutt’altro che certa. Il 34enne di Drongen ha vissuto un’annata di alti e bassi, frenato da un infortunio al bicipite femorale che l’ha costretto ai box da fine ottobre a fine febbraio.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Notizie correlate

Napoli, altro che addio: rinnovo e ingaggio da top player in arrivoScott McTominay e il Napoli sono pronti a chiudere il rinnovo del contratto con un aumento significativo dell’ingaggio.

Bernardo Silva Juventus, super proposta della dirigenza bianconera al fuoriclasse lusitano: i dettagli su contratto e ingaggioBernardo Silva Juventus, super proposta della dirigenza bianconera al fuoriclasse lusitano: i dettagli su contratto e ingaggio Retegui Juve, il...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Pagelle: McTominay quasi perfetto. De Bruyne e Hojlund, colpi da fuoriclasse; Sarri: Io al Napoli? Rispondo così! Quando tornano Gila e Zaccagni, Pedro fuoriclasse, Rovella e Cataldi…; De Bruyne, il fuoriclasse del Napoli. Il belga già punta la prossima stagione; Caprile, il fuoriclasse della porta del Cagliari.

Massimo Mauro: Conte non resta a Napoli, lo vedo alla Roma. A Milan e Juve servono almeno 3 fuoriclasseNella sua rubrica per La Repubblica l'ex-ala ha parlato delle prossime mosse di mercato per chi dovrà lanciare la sfida all'Inter. msn.com

PAPA LEONE A NAPOLI L'ordinanza - facebook.com facebook

Scudetti rimbalzati tra #Milano e #Napoli negli ultimi 6 anni, e vai con gli stereotipi: Milano lavora, Napoli si gratta la pancia. «Due giorni di ferie», quelli dei tifosi napoletani per lo scudetto, secondo @Sabatini. E allora facciamola un' analisi un po' più seria. (co x.com