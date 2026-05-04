Napoli conto alla rovescia per la Champions | cosa deve accadere per la qualificazione matematica

Il Napoli si avvicina alla fase conclusiva della stagione di Champions League, con diverse possibilità di ottenere la qualificazione matematica. La squadra ha ancora alcune combinazioni di risultati che potrebbero garantirle l'accesso alla prossima competizione europea. La data e le condizioni precise dipendono dai risultati delle partite in corso e da quelli delle rivali nella stessa fase del torneo. I tifosi attendono con ansia l'esito degli ultimi incontri.

Calciomercato Roma, colpo Alajbegovic grazie a.Pjanic! La (lunga) lista delle cessioni estive di Gasperini Provedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo Ausilio sicuro: «Bastoni? Non è arrivata nessuna chiamata e a maggior ragione non saremo noi a chiamare nessuno» Sarri Lazio, scenario in evoluzione: spunta anche il Milan sulle tracce di “Mau”. Ecco cosa filtra Marotta dice tutto: «Fabregas? Lo stimo ma c’è stato solo un contatto preliminare. Chivu era il profilo che cercavamo. Su Bastoni e il Barcellona.» Marcelino Villarreal, è finita! Il club annuncia l’addio a fine stagione con un comunicato ufficiale Manchester United in Champions League, impresa incredibile di Carrick.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, conto alla rovescia per la Champions: cosa deve accadere per la qualificazione matematica Il Napoli sfrutta una regola poco conosciuta in Champions League per colmare il vuoto …#napoli Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Conte, conto alla rovescia Champions: Napoli a +3, ma lo scudetto è una chimera” Leggi anche: De Laurentiis e Conte si incontreranno solo dopo la qualificazione matematica alla Champions Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Como frena il Napoli: cosa cambia per il conto alla rovescia dell'Inter verso lo scudetto; Napoli, domani il 77° Gran Premio Lotteria; TRIBUNA.COM * SERIE A: IL COMO FRENA IL NAPOLI: COSA CAMBIA PER IL CONTO ALLA ROVESCIA DELL'INTER VERSO LO SCUDETTO; Napoli, Di Lorenzo punta al recupero contro il Como. Inter vince lo Scudetto se…Le combinazioni per il matematico tricolore dei nerazzurri dopo il pareggio del Napoli a ComoInter vince lo Scudetto se...Le combinazioni per il matematico tricolore dei nerazzurri dopo il pareggio del Napoli a Como ... calcionews24.com Di Lorenzo, parte il conto alla rovescia per il ritorno in campo: le ultimeIl Corriere dello Sport apre alla possibilità di rivedere Giovanni Di Lorenzo tra i convocati del Napoli per la sfida di sabato sul campo del Como. tuttonapoli.net : , ! Nell'ambito della rassegna " , " promossa dal Comune di Napoli, abbia - facebook.com facebook Napoli vs Bologna 2 Al via la fase 2 riservata ai Member Premium Accedi alla fase con il numero della tua Card Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com