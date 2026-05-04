Musica trekking e street food | a Villamagna torna Al Dì di Festa

Musica, street food, mercato contadino, artigianato, passeggiate nel verde, associazioni. Villamagna si colora e si anima con una nuova edizione di "Al Dì di Festa". Domenica 10 maggio torna la manifestazione promossa e organizzata dalla Pro Loco per Bagno a Ripoli con il patrocinio del Comune.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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