Mozambico | decapitazioni violenze e lavaggio del cervello Così opera la cellula jihadista che vuole creare uno Stato islamico in Africa Il racconto di padre Meloni – L’intervista

Una cellula jihadista attiva nel nord del Mozambico ha portato avanti attacchi violenti, tra cui decapitazioni e atti di violenza estrema, dal 2017. L’ultimo scontro risale al 30 aprile scorso, quando sono stati compiuti nuovi attacchi attribuiti all’organizzazione nota come Ahlu al-Sunna wa al-Jama’a. Questa cellula lavora per creare uno Stato islamico nella regione, secondo quanto riferito da fonti locali e testimonianze raccolte sul campo.

Risale al 30 aprile l’ultimo attacco che ha visto agire la nota cellula jihadista Ahlu al-Sunna wa al-Jama’a, attiva dal 2017 soprattutto nel nord del Mozambico. Ad essere colpito questa volta è stato il villaggio di Meza, dove è stata devastata e data alle fiamme anche la chiesa della Parrocchia San Luigi Maria Grigno de Monforte, sede della missione dei Padri Scolapi. Dall’inizio degli attacchi, più di 300 cattolici sono stati uccisi, la maggior parte per decapitazione. Tra loro, molti catechisti, animatori parrocchiali e fedeli, mentre sono state distrutte 117 chiese e cappelle, di cui 23 solo nel corso del 2025. Il 23 aprile scorso i miliziani avevano preso d’assalto il villaggio di Mitope, nel distretto di Mocìmboa da Praia, uccidendo sette soldati mozambicani e dando alle fiamme la caserma.🔗 Leggi su Open.online

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