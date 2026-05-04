Il mondiale di taglio sportivo della legna si svolgerà anche quest’anno in diretta su Dazn, che continuerà a trasmettere le competizioni grazie alla partnership con Sthil Timbersports. La collaborazione tra le due realtà si rinnova, permettendo agli appassionati di seguire le gare di motoseghe e asce con commenti in italiano. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da diversi paesi e si svolge in varie tappe distribuite nel corso dell’anno.

Ascia in mano, una gara contro il tempo e ora anche una voce italiana a raccontare tutto. Stihl Timbersports e Dazn rinnovano la loro partnership, e lo fanno alzando l’asticella: dalla prossima stagione, tutte le competizioni internazionali del mondiale di taglio sportivo della legna avranno il commento in italiano, rendendo lo spettacolo ancora più accessibile al pubblico della penisola. L’accordo, annunciato il 28 aprile, conferma una sinergia che ha trasformato quello che sembrava un format di nicchia in un fenomeno sportivo in costante crescita. Su Dazn, i contenuti targati Stihl Timbersports - gare in diretta, approfondimenti, dietro le quinte - restano disponibili gratuitamente, senza abbonamento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Motoseghe e asce su Dazn: Sthil Timbersports rinnova la partnership e aggiunge il commento in italiano

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