Mostra ' Pure il vento'
La galleria Muratcentoventidue Artecontemporanea è lieta di presentare “ Pure il Vento”, il nuovo progetto espositivo di Raffaele Fiorella.Artista visivo caratterizzato da un approccio marcatamente multidisciplinare, Fiorella ha saputo consolidare nel tempo un’identità stilistica rigorosa, capace.🔗 Leggi su Baritoday.it
San Marco 2000 — Pure Mountain Vibes panorami senza pericoli
Notizie correlate
Inaugurata la mostra 'Pietre di vento' del maestro Velio Grandoli a VolaterraNell’emozionante réunion di grandi personalità della storia dell’alabastro e dell’arte, la città ritrova il suo carattere autentico e identitario Ed...
Leggi anche: "Navigando sulle rotte di vento": visita guidata mostra e presentazione taccuino di Concetta De Pasquale