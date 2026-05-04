Morto sul lavoro a 21 anni l' appello di Fondamenta e Avs per Rayan | Basta retorica sosteniamo la famiglia
Lo scorso aprile, un giovane di 21 anni ha perso la vita mentre lavorava in un'azienda della zona industriale delle Bassette, a Ravenna, precipitando dal tetto. La tragedia ha suscitato molte reazioni e richieste di attenzione da parte di associazioni e enti che chiedono maggiore sostegno per la famiglia e una riflessione sulle condizioni di sicurezza sul lavoro. L’incidente ha portato al centro del dibattito i rischi legati alle attività lavorative e alle misure di prevenzione.
Lo scorso aprile Rayan Lassoued, 21enne di Cesena, ha perso la vita precipitando dal tetto di un'azienda nella zona industriale delle Bassette, a Ravenna, mentre stava lavorando. Una tragedia che ha segnato profondamente la comunità locale, ricordata anche durante l'ultima manifestazione del.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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