Morto sul lavoro a 21 anni l' appello di Fondamenta e Avs per Rayan | Basta retorica sosteniamo la famiglia

Lo scorso aprile, un giovane di 21 anni ha perso la vita mentre lavorava in un'azienda della zona industriale delle Bassette, a Ravenna, precipitando dal tetto. La tragedia ha suscitato molte reazioni e richieste di attenzione da parte di associazioni e enti che chiedono maggiore sostegno per la famiglia e una riflessione sulle condizioni di sicurezza sul lavoro. L’incidente ha portato al centro del dibattito i rischi legati alle attività lavorative e alle misure di prevenzione.