Durante un recente spettacolo, un cantautore ha presentato un'esibizione in cui la musica si è unita alla danza attraverso la lingua dei segni. Giorgina ha trasformato le vibrazioni sonore in gesti e movimenti che coinvolgono il pubblico. Un influencer ha incoraggiato l'artista a mantenere questa promessa durante il tour, portando sul palco un'interpretazione innovativa e inclusiva.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Giorgina a trasformare le vibrazioni in danza?. Chi ha spinto il cantautore a mantenere questa promessa in tour?. Perché la lingua dei segni è più di una semplice traduzione?. Come cambierà l'industria musicale dopo questo esperimento di inclusione?.? In Breve L'incontro tra Moro e Giorgina era avvenuto precedentemente nel programma di Francesca Fialdini. La ventitreenne palermitana percepisce la musica tramite vibrazioni sonore fin dalla prima infanzia. La LIS possiede una struttura grammaticale e sintattica autonoma rispetto alla lingua italiana. L'iniziativa a Roma apre riflessioni sull'inclusione sensoriale nei grandi tour musicali nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moro sul palco: la musica diventa danza con la lingua dei segni

The West Has a Dangerous Obsession with Socialism

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