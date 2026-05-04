Giovedì prossimo alle 21, l’Auditorium comunale di Montevarchi ospiterà la presentazione del libro “N come numero 10, da Antognoni a Zola”, a cura di Alessio Di Martino. L’evento si concentrerà sulla figura del giocatore numero 10 nel calcio, attraverso un percorso che ripercorre alcune delle icone più rappresentative di questa posizione. L’appuntamento rientra in un ciclo dedicato alla cultura sportiva e alla storia del calcio.

Arezzo, 04 maggio 2026 – Giovedì prossimo alle ore 21, l’Auditorium comunale di via Marzia a Montevarchi ospiterà un appuntamento dedicato alla cultura calcistica e alle sue figure più iconiche, con la presentazione del libro “N come numero 10, da Antognoni a Zola”, a cura di Alessio Di Martino. L’iniziativa propone un percorso narrativo e divulgativo che attraversa storie, ruoli e protagonisti del calcio italiano, concentrandosi su una delle maglie più simboliche e amate: quella del numero 10. La serata si aprirà con i saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura Giacomo Brandi. A seguire interverranno Gianni Sereni e Gianni Vieri, entrambi autori di un capitolo del volume, che accompagneranno il pubblico in un racconto costruito tra memoria sportiva, aneddoti e riflessioni sul significato più profondo di questo ruolo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi, all’Auditorium comunale un viaggio nel mito del “numero 10”

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