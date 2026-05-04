Montalto rinnova la tradizione buttera con la grande fiera Maremma d' amare

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Marina di Montalto ospita l’undicesima edizione di “Maremma d’amare”, una fiera che celebra le tradizioni della zona. L’evento si svolge nel centro della località e coinvolge espositori e visitatori interessati a conoscere e condividere aspetti culturali e gastronomici della Maremma. La manifestazione si inserisce in un calendario di appuntamenti annuali dedicati alla promozione delle radici locali.

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Marina di Montalto accoglie l'undicesima edizione di “Maremma d'amare”, la grande fiera dedicata alle tradizioni maremmane. Protagonisti assoluti dell'evento sono ancora una volta gli spettacoli equestri, capaci di raccontare, attraverso cavalli, butteri e.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate "Maremma d'amare" è il miglior spettacolo di territorio, cultura e tradizione equestre d'ItaliaMaremma d'amare, la fiera di Montalto di Castro è il miglior spettacolo di territorio, cultura e tradizione. Fiera della Palme, una tradizione che si rinnovaIl Villaggio delle Pro loco, il luna park, esposizioni, street food, esibizioni sportive, musica diffusa e persino il volo in mongolfiera: programma...