Monfalcone onora Sergio Morin | lo stadio dedicato al campione unico

A Monfalcone è stato inaugurato uno stadio dedicato a Sergio Morin, un atleta che ha raggiunto il successo sia nel calcio che nella vela. Alla cerimonia erano presenti alcune campionesse olimpiche, che hanno partecipato alla commemorazione. L'evento ha attirato l'attenzione di molti residenti e appassionati di sport, interessati a conoscere il percorso di Morin e le sue imprese sportive.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un atleta a dominare calcio e vela?. Chi sono le campionesse olimpiche presenti alla cerimonia?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio questo simbolo per lo stadio?. Quali numeri testimoniano la carriera sportiva di Sergio Morin?.? In Breve Morin ha collezionato 154 presenze in Serie A e 74 in Serie B.. L'assessore Fabio Banello e il sindaco Luca Fasan hanno partecipato alla cerimonia.. Le campionesse olimpiche Chiara Calligaris e Luisa Spanghero hanno assistito all'evento.. Il presidente regionale CONI Andrea Marcon ha sottolineato il valore storico dell'impianto.. Il 4 maggio 2026, la città di Monfalcone ha ufficialmente intitolato lo stadio comunale al nome di Sergio Morin, celebrando un atleta che ha saputo eccellere sia sul calcio che nella vela.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monfalcone onora Sergio Morin: lo stadio dedicato al campione unico Notizie correlate Il Panathlon Arezzo ricorda Mario D’Agata: convivio dedicato al campione del mondoArezzo, 23 aprile 2026 – Il Panathlon Arezzo ricorda Mario D’Agata: convivio dedicato al campione del mondo . Pro Patria onora Amadeo e Cecotti: stadio diventa museo a cielo apertoBusto Arsizio ha reso omaggio a due figure storiche della Pro Patria con un gesto simbolico ma carico di significato.