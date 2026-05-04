Monarch | Legacy of Monsters 2 Recensione – Il MonsterVerse si espande ulteriormente

Da universalmovies.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1° maggio si è conclusa su Apple TV la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, con il decimo episodio. La serie televisiva, che si inserisce nel MonsterVerse, ha portato avanti la narrazione e ampliato l’universo cinematografico dedicato ai mostri giganti. La stagione ha avuto un totale di dieci episodi e ha contribuito a sviluppare ulteriormente la trama e i personaggi legati a questa saga.

Il 1° maggio si è conclusa su Apple TV, con il decimo episodio, la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, la serie tv che espande il franchise cinematografico del MonsterVerse. Questa la nostra recensione. Monarch: Legacy of Monsters 2 è stata diretta da un team di registi tra cui Lawrence Trilling, al quale si deve la direzione di quattro episodi, oltre a Hiromi Kamata, Jeff F. King e Gandja Monteiro. Prodotta da Legendary Television, questa nuova stagione oltre al ritorno dei Russel (Padre e Figlio) ritroviamo Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett e Anders Holm. Proprio come nel capitolo d’esordio, Monarch: Legacy of Monsters rifiuta la struttura lineare, preferendo uno sviluppo su due binari temporali distinti che sembrano quasi rincorrersi per completarsi nel chiudere il cerchio.🔗 Leggi su Universalmovies.it

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