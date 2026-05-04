Mistery Film | un film al buio prima di tutti

Lunedì 11 maggio torna Mystery Film, il format promosso da Circuito Cinema che punta a valorizzare l’esperienza di guardare un film in sala senza conoscere anticipatamente i dettagli. Si tratta di un appuntamento che mette al centro la sorpresa e la scoperta, offrendo agli spettatori la possibilità di vivere un’esperienza cinematografica diversa dal solito. La programmazione si concentra su pellicole misteriose, presentate senza anticipi né indicazioni.

Torna lunedì 11 maggio Mystery Film, il format di Circuito Cinema che rimette al centro l’esperienza più autentica della sala: la scoperta. In un contesto in cui la visione cinematografica è sempre più orientata da trailer, recensioni e algoritmi, Mystery Film propone un’esperienza alternativa.🔗 Leggi su Romatoday.it

La Memoria del Buio - Film Horror Completo ITA - Il nuovo incubo in fabbrica

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Il #MysteryFilm torna per un nuovo, imperdibile appuntamento. Un’anteprima esclusiva, da scoprire prima di chiunque altro. Nessun titolo. Nessun trailer. Nessuna trama. Nessuna recensione. Solo il piacere della scoperta. Chi c’è stato sa che quell’emozion - facebook.com facebook