L’Italia si sta preparando a inviare cacciamine per le operazioni di bonifica nella regione di Hormuz. Tuttavia, tre condizioni impediscono ancora l'invio immediato di queste unità, tra cui problemi tecnici e logistici. I robot sottomarini utilizzati nelle operazioni sono in grado di individuare mine a circa 600 metri di profondità, grazie a tecnologie avanzate di rilevamento e mappatura del fondale marino.

? Cosa scoprirai Quali tre condizioni bloccano l'invio immediato dei cacciamine in Medio Oriente?. Come fanno i robot subacquei a individuare le mine a 600 metri?. Perché i cacciamine italiani devono avere scafi in vetroresina amagnetica?. Chi deve dare l'autorizzazione finale per far partire la missione?.? In Breve Equipaggi da 40 membri integrati con specialisti subacquei del COMSUBIN.. Robot REMUS 300 e ROV PLUTO operano fino a 600 metri.. Sonar a profondità variabile individuano target oltre i 1000 metri.. Scafi amagnetici in vetroresina garantiscono sicurezza contro mine magnetiche.. Due cacciamine della classe Gaeta e una nave logistica sono pronti in Italia per un possibile intervento di bonifica nello Stretto di Hormuz, previa autorizzazione del Parlamento e mandato internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missione in Hormuz: l’Italia prepara i cacciamine per le bonifiche

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