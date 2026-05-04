A Milano, la circolazione della metropolitana è stata sospesa a causa di un intervento di emergenza in stazione Cadorna. Durante le operazioni di soccorso, cinque persone sono rimaste leggermente ferite e sono state portate in ospedale. L’incidente si è verificato in seguito a un tentativo di suicidio, che ha causato l’interruzione temporanea del servizio e il blocco dei treni nella zona.

Nella mattinata di lunedì 4 maggio, una frenata improvvisa a bordo di un treno della metropolitana di Milano ha provocato diversi contusi tra i passeggeri. L’episodio si è verificato alle 8.40 sulla linea M1, alla stazione di Cadorna. Secondo le prime ricostruzioni, il macchinista ha azionato il sistema d’emergenza per evitare l’impatto con una persona presente sui binari proprio mentre il treno era in arrivo. L’intervento ha evitato conseguenze più gravi, ma la brusca decelerazione ha causato contusioni ad almeno cinque persone a bordo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la persona sui binari si sarebbe gettata volontariamente al passaggio del convoglio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano, frenata d'emergenza in metro: 5 contusi, circolazione sospesa

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