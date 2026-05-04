A Milano si sta vivendo una fase complessa che coinvolge più aspetti oltre ai risultati sportivi. La squadra affronta un momento difficile e le responsabilità sembrano distribuite tra diversi membri del club. La situazione attuale si inserisce in un quadro di tensioni e problematiche che si sono accumulate nel tempo. Le decisioni prese e le azioni intraprese sono ora sotto osservazione, mentre la squadra cerca di risollevarsi da un periodo complicato.

Non è più solo una questione di risultati, ma di responsabilità diffuse. Nel momento più complicato della stagione, il Milan si ritrova davanti a un’evidenza difficile da aggirare: la crisi non può essere attribuita a un singolo fattore, ma coinvolge in modo diretto sia i giocatori chiave sia la guida tecnica. Dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo, il giudizio sull’atteggiamento e sulla qualità della prestazione è stato particolarmente severo. Secondo l’analisi del giornalista Sandro Sabatini, quella vista è stata una delle versioni più deludenti del Milan dell’intera stagione, una squadra incapace di reagire, fragile nei duelli individuali e poco lucida nella gestione dei momenti decisivi della partita.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: un’evidenza difficile da aggirare

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