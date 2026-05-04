Milan Ordine | Jashari fragile come un grissino Se poi parliamo di Tomori e Estupiñán …

Il giornalista sportivo Franco Ordine ha commentato in un editoriale sul 'Corriere dello Sport' di oggi la condizione di alcuni calciatori del Milan. Ha descritto il difensore Jashari come molto fragile, paragonandolo a un grissino. Inoltre, ha menzionato le performance di Tomori e Estupiñán, senza entrare in dettagli specifici sulle loro situazioni o risultati recenti. La riflessione si concentra sui singoli giocatori e sui loro aspetti fisici e tecnici.

La scorsa settimana, nel finale di Milan-Juventus, una testata di Manuel Locatelli ha mandato k.o. Luka Modric, costringendo il fuoriclasse croato all'operazione immediata per la frattura dello zigomo sinistro. Stagione finita per il classe 1985 e si è aperto un buco nella formazione titolare del Milan di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, per Sassuolo-Milan di ieri pomeriggio al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha scelto Ardon Jashari, che ha vinto il ballottaggio con Samuele Ricci per sostituire il numero 14 in regia. Così era sempre stato anche nel corso del campionato: quando Allegri (raramente, va detto) ha fatto rifiatare l'ex Real Madrid ha sempre inserito dentro lo svizzero ex Bruges.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Jashari fragile come un grissino. Se poi parliamo di Tomori e Estupiñán …” Notizie correlate Probabili formazioni di Lazio-Milan: Allegri punta su Jashari ed EstupinanProbabili formazioni di Lazio-Milan: Allegri ha sciolto tutti i suoi dubbi e punta su Jashari al posto di Rabiot. Leggi anche: Milan, titolarità in Nazionale per Tomori e Pavlovic e pochi minuti per Estupinan: ecco il resoconto Aggiornamenti e dibattiti Milan, ecco Jashari: l'ex Brugge è arrivato a Milano, tifosi in festaÈ fatta per uno dei principali obiettivi di mercato del Milan targato Allegri-Tare: Ardon Jashari si appresta finalmente a diventare un giocatore rossonero. Dopo il lungo tira e molla con il Bruges, ... corrieredellosport.it Milan, Jashari vicinissimo: escluso dal Brugge per la Champions, affare in chiusuraMILANO – Ardon Jashari è ormai a un passo dal vestire la maglia del Milan. Il centrocampista svizzero non è stato convocato dal Club Brugge per la delicata sfida di Champions League contro il ... corrieredellosport.it