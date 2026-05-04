Una scena che circola tra i tifosi ritrae un giocatore chiave del Milan in un momento di confusione e difficoltà. Leao, attaccante portoghese, appare lontano dalla sua miglior forma, con poche occasioni da rete e alcune azioni che evidenziano incertezza. La squadra nel complesso fatica a trovare compattezza e a mantenere il ritmo durante le partite recenti. La situazione solleva interrogativi sulla sua condizione e sulla fase attuale del club.

C’è un’immagine che più di tutte racconta il momento attuale del Milan: quella di un talento che sembra essersi perso. Non tanto per limiti propri, ma per un contesto che non lo valorizza più. Il caso di Rafael Leão è diventato emblematico di una squadra che fatica a trovare identità e, soprattutto, una direzione chiara. Fino a qualche stagione fa era il simbolo della rinascita del Milan, l’uomo capace di spaccare le partite con accelerazioni e giocate fuori scala. Oggi invece appare frenato, quasi ingabbiato. Il problema non è soltanto nei numeri — comunque inferiori alle aspettative — ma nella sensazione visiva di un giocatore che non incide più come prima.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Leao sembra essersi perso

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