Durante la partita contro il Sassuolo, il difensore inglese è stato espulso al 24° minuto dopo aver commesso due falli considerati evitabili. La prima ammonizione è arrivata in modo diretto, mentre la seconda ha portato all'espulsione. Dopo l'episodio, il calciatore ha mostrato gesti polemici mentre si trovava nello spogliatoio, suscitando attenzione tra gli osservatori.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Tomori a commettere due falli così evitabili?. Perché il difensore inglese ha reagito con gesti polemici in spogliatoio?. Quali sono le statistiche che confermano la fragilità difensiva di Tomori?. Come cambierà la classifica Champions se la Roma dovesse vincere domani?.? In Breve Tomori ha ricevuto il primo giallo al 9° minuto contro Thorstvedt.. Quarta espulsione dell'inglese in sei stagioni con la maglia rossonera.. Ultimo episodio simile avvenuto l'8 gennaio 2025 contro l'Empoli.. Possibile distacco di 3 punti dalla Champions se la Roma batte la Fiorentina.. Fikayo Tomori riceve il cartellino rosso al Mapei Stadium dopo soli 24 minuti di gioco, lasciando il Milan in dieci contro il Sassuolo durante questa sfida cruciale per la Champions League.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan in dieci: Tomori espulso al 24? contro il Sassuolo

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