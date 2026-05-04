Prima della partita contro la Vogherese, il Milan Futuro ha consegnato una maglia commemorativa a Mauro Tassotti. La squadra ha pubblicamente inviato un messaggio di attesa e rispetto rivolto all’ex calciatore. La cerimonia si è svolta prima dell’inizio della partita, senza ulteriori dettagli sugli eventi che l’hanno preceduta o seguono. La squadra ha partecipato a questa iniziativa prima del risultato finale di 10-1.

Il Milan Futuro chiude la regular season del Girone B di Serie D con una vittoria travolgente: 10-1 alla Vogherese nell’ultimo atto prima dei playoff (qui le pagelle). Ma il risultato, pur clamoroso, passa in secondo piano rispetto al messaggio lanciato pochi istanti prima del fischio d’inizio. Durante la foto di squadra, i rossoneri hanno esposto una maglia con la scritta “Ti aspettiamo Tasso”, dedicata a Mauro Tassotti, assente per un piccolo intervento chirurgico. Un gesto significativo, che testimonia il legame tra il gruppo e uno dei punti di riferimento del progetto. Collaboratore tecnico del Milan Futuro dalla stagione 20242025, Tassotti è parte integrante del progetto fin dalla sua nascita.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, il messaggio della squadra a Tassotti: “Ti aspettiamo”. Ecco cosa è successo

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Prima del fischio d'inizio di Milan Futuro-Vogherese, i ragazzi hanno esposto durante la foto di squadra una maglia per mister Tassotti con la scritta: "TI ASPETTIAMO MISTER TASSO". Mauro Tassotti oggi era assente per un piccolo intervento chirurgico. Forza - facebook.com facebook