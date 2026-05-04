Il Milan sta attraversando un momento difficile in attacco, con l’ultima rete di un giocatore offensivo datata a marzo. Da allora, la squadra non è riuscita a segnare un gol di un attaccante, evidenziando una crisi realizzativa che si protrae da diversi mesi. Questa situazione si riflette nei risultati recenti e nella mancanza di reti provenienti dal reparto offensivo. La carenza di segnature sta influendo sulle prestazioni complessive della squadra.

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© Calcionews24.com - Milan, attacco in blackout: per ritrovare l’ultimo gol di un attaccante rossonero bisogna tornare addirittura a marzo. I numeri

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