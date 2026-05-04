Una persona ha creato una stazione radio chiamata Radio Blue, dedicata alla letteratura. La radio è stata realizzata con il contributo di un musicista e tecnico. La piattaforma è accessibile online all’indirizzo www.radioblue.it. La scelta di avviare questa iniziativa nasce dal desiderio di condividere contenuti letterari attraverso uno strumento originale e personale.

Mi sono costruita una radio: Radio Blue (www.radioblue.it). Grazie al musicista e tecnico Daniele Ciavarro. Realizzerò podcast dedicati alle belle parole, infatti la serie si chiamerà “Le belle parole”. Le belle parole, le buone letture, sarà anche uno spazio per autori poco conosciuti, per i libri belli che magari non trovano l’attenzione che meritano, divorati dalla supremazia delle major. Interrogherà le voci letterarie e critiche di questi anni, poeti, scrittori. Racconterà, leggerà, perché sia la bellezza dei pensieri a nutrire la bellezza delle azioni, in un momento in cui al contrario prevale l’orrore, l’arroganza, l’indicibile, il pauroso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mi sono costruita una radio per parlare di letteratura: Radio Blue. Perché farlo? Perché no

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