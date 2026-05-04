Messa in sicurezza della parete rocciosa chiude per due mesi la Sp 324 a Montecreto

A partire da lunedì 11 maggio, la strada provinciale 324 in località Ponte Rio Re a Montecreto sarà chiusa al traffico per due mesi. La chiusura riguarda la messa in sicurezza di una parete rocciosa lungo la tratto interessato. La strada resterà interdetta fino a fine luglio, per consentire lavori di stabilizzazione e interventi di tutela del versante. Durante il periodo, sono previsti percorsi alternativi per gli automobilisti.

Da lunedì 11 maggio chiuderà per due mesi la strada provinciale 324, in località Ponte rio Re in Comune di Montecreto. La chiusura al transito sarà totale e riguarderà sia i veicoli che i pedoni ed è necessaria per consentire di eseguire le operazioni di disgaggio massi e messa in sicurezza della.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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