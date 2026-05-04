Una dichiarazione attribuita al presidente del Consiglio ha suscitato attenzione, in cui si afferma che un ex presidente degli Stati Uniti avrebbe pronunciato affermazioni non corrette riguardo all’Italia. Dal nostro inviato a Yerevan, si riporta anche che gli Stati Uniti stanno valutando un possibile disimpegno in Europa, mentre il governo italiano si sta concentrando sul rafforzamento della propria sicurezza e sulla capacità di risposta.

Dal nostro inviato a Yerevan (Armenia). "Da tempo gli Stati Uniti discutono di un disimpegno in Europa, noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e crescere nella capacità di risposta. E' una scelta che non dipende da me e personalmente non la condivido. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni, lo ha sempre fatto sempre in ambito Nato anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, in Afghanistan come in Iraq. Alcune cose dette nei nostri confronti non le considero corrette". Al termine dei lavori dell'ottava Comunità politica europea, Giorgia Meloni lascia Yerevan con un affondo su Donald Trump. La domanda è sull'ipotesi che Washington ritiri come ha paventato buona parte dei 13mila soldati che ha nelle basi militari in Italia, ma la risposta va dritta sul presidente americano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Trump ha detto cose non corrette sull'Italia"

Meloni: Con Trump su molte cose non sono d'accordo. Diritto internazionale va difeso

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