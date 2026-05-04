Il presidente della Repubblica ha incontrato i tennisti italiani, sottolineando che l’attesa per gli Internazionali di Roma e Roland Garros riguarda tutto il team, non solo un singolo giocatore. Dopo aver assistito alle recenti competizioni a Madrid con Sinner, ha ricordato come i successi del tennis azzurro siano proseguiti oltre le tappe della Davis e della Billie Jean King Cup. In chiusura, un omaggio è stato reso a una figura simbolo dello sport e della solidarietà.

Home > Sport > Tennis > “La centralità del nostro tennis non si è fermata con la Davis e la Billie Jean King. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi, e adesso aspettiamo Internazionali di Roma e Roland Garros, non soltanto per Sinner, ma per tutti voi”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’incontrare al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025.Nel rivolgersi al presidente Fitp Angelo Binaghi che...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mattarella riceve i tennisti azzurri: “Aspettiamo gli Internazionali, non solo per Sinner”. Poi l’omaggio a Zanardi

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