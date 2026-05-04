Il presidente della Repubblica ha incontrato i giocatori della squadra che ha vinto la Coppa Davis, facendo loro i complimenti per la vittoria contro il giocatore russo. Durante l'incontro, ha parlato con il capitano e ha espresso l'auspicio di vederli partecipare agli imminenti tornei di Roma e Parigi. I tennisti hanno condiviso brevemente le proprie impressioni sul successo ottenuto e sui prossimi impegni.

“Ora aspettiamo gli Internazionali di Roma e il Roland Garros e mi aspetto di vederli grazie al suo invito, non vorrei sembrare una sorta di talismano perché non lo sono affatto, però il valore dei nostri tennisti, delle ragazze e dei ragazzi, consente di guardare anche agli Internazionali con una fiducia rinnovata e consolidata”. Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto sapere che assisterà a una partita degli Internazionali di tennis a Roma. Lo ha detto ricevendo al Quirinale le Nazionali italiani di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025, incontrate proprio nella mattinata del 4 maggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mattarella incontra i vincitori della Coppa Davis. Il dialogo con i tennisti, a Cobolli dice: “Grande vittoria contro Medvedev”

Notizie correlate

“Ero un po’ stanco, ma…”, Flavio Cobolli commenta la vittoria contro MedvedevFlavio Cobolli, dopo la finale di Monaco di Baviera, continua la sua irresistibile ascesa nel circuito ATP.

LIVE Cobolli-Collignon, ATP Miami 2026 in DIRETTA: rivincita della Coppa Davis!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno...

Altri aggiornamenti

Tennis, Mattarella riceve l'Italia di Coppa Davis e BJK Cup: Siete un esempio per tuttiIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà questa mattina al Quirinale le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, per celebrare il doppio trionfo ... sport.sky.it

Mattarella: 'Il tennis italiano protagonista nel mondo. Figure come Zanardi illuminano il nostro sport'Il capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale le nazionali maschile e femminile di tennis vincitrici della Davis e della BJK Cup (ANSA) ... ansa.it