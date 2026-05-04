Materiale non più distribuito all' Irst occorre fare il giro delle farmacie

Un segnalante ha riferito che i materiali non vengono più distribuiti all’Irst di Meldola, rendendo necessario recarsi nelle farmacie per ottenerli. Ha anche riferito di aver notato un peggioramento nel modo in cui vengono seguiti i pazienti presso questa struttura, dopo aver frequentato l’istituto per diversi anni. La situazione ha suscitato preoccupazione e richieste di chiarimenti.

Scrive il segnalante: Da anni frequento purtroppo l’Irst di Meldola. Segnalo il peggioramento nel seguire il paziente. Gli esami del sangue, concentrati spesso il lunedì mattina, una volta erano pianificati dalle ore 7:35 e costantemente non cominciavano mai all’ora prestabilita. Successivamente.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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