Massa il cognato di Bongiorni indagato per rissa L’avvocato del 17enne arrestato | Un tassello a nostro favore

A Massa, un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per una rissa che ha coinvolto anche il 17enne arrestato. L'incidente ha causato la morte di un giovane, Giacomo Bongiorni. L’avvocato del ragazzo ha dichiarato che ci sono elementi che favoriscono la posizione del suo assistito. Un altro uomo, Gabriele Tognocchi, è stato anch’egli coinvolto nell’indagine.

Indagato anche Gabriele Tognocchi per la rissa a Massa in cui ha perso la vita Giacomo Bongiorni. A Fanpage.it l'avvocato Nicola Forcina, legale del pugile minorenne, dice di non essere sorpreso: "Avvalora la nostra ricostruzione. Tra circa un mese avremo anche l'autopsia".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, indagato anche il cognato: “Ebbe un ruolo attivo nella rissa”Iscritto nel registro degli indagati anche Gabriele Tognocchi, cognato della vittima: avrebbe avuto un ruolo attivo nelle fasi che hanno preceduto e... Massa, aggredito e ucciso in piazza: indagato per rissa anche il cognato di BongiorniMASSA (MASSA CARRARA) – Sale il numero degli indagati sul caso Bongiorni, il 47enne picchiato davanti al figlio di 11 anni e poi morto a Massa nella... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ucciso davanti al figlio, indagato per rissa anche il cognato della vittima; Omicidio di Giacomo Bongiorni, ora tra gli indagati c’è anche il cognato. Analizzato lo smartphone della compagna; Omicidio Bongiorni a Massa, indagato per rissa anche il cognato della vittima; Morte di Giacomo Bongiorni a Massa, cognato indagato per rissa: accertamenti su telefoni e attesa per autopsia. Salgono a sei gli indagati per la morte di Giacomo Bongiorni: denunciato per rissa anche il cognato della vittimaAnche il cognato Gabriele Tognocchi iscritto nel registro degli indagati per la morte di Giacomo Bongiorni a Massa ... ilfattoquotidiano.it Morte di Giacomo Bongiorni a Massa, cognato indagato per rissa: accertamenti su telefoni e attesa per autopsiaQuella sera il cognato di Giacomo Bongiorni sarebbe finito in ospedale con tibia e setto nasale rotto. Per lui scatta la denuncia per rissa ... virgilio.it #Politica Massa Lubrense, scatta il conto alla rovescia: Staiano e Pollio scaldano le piazze a 20 giorni dal voto - facebook.com facebook Massa, con l'auto contro un palo della luce, muore carbonizzato x.com