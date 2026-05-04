Manifestazione per gli ' angeli del fango' | assolti gli esponenti di Potere al Popolo

Si è concluso con un’assoluzione il procedimento giudiziario che coinvolgeva due esponenti di Potere al Popolo, un uomo di 63 anni e una donna di 33 anni, rispettivamente portavoce nazionale e locale dell’organizzazione. La vicenda aveva attirato l’attenzione durante una manifestazione dedicata agli “angeli del fango”, senza che siano state avanzate accuse formali contro di loro. La decisione della corte ha messo fine al procedimento legale in corso.

Si conclude con un'assoluzione il processo che vedeva imputati il 63enne Gianfranco Santini e la 33enne Marta Collot, rispettivamente portavoce nazionale e locale di Potere al Popolo. I due esponenti avevano infatti ricevuto in passato una condanna, alla quale poi si erano opposti, per il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Manifestarono per gli 'angeli del fango': in Tribunale l'appello per le due condanne a Potere al PopoloErano in piazza del Popolo il 28 maggio 2023, durante i giorni dell’alluvione, quando si tenne un presidio contro l'appello dei sindaci e del... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Manifestazione per gli 'angeli del fango': assolti gli esponenti di Potere al Popolo; Manifestarono per gli 'angeli del fango': in Tribunale l'appello per le due condanne a Potere al Popolo; Presidio in piazza Aranci per la Flotilla: Si ferma chi porta aiuti e non le armi; Treviso in rosa, al via la manifestazione: un fiume di persone per le vie della città tra musica e balli VIDEO. Marta Collot e Gianfranco Santini avevano avuto un decreto di condanna per un sit-in di maggio 2023 insieme agli angeli del fangoIl tribunale di Ravenna ha assolto, per non aver commesso il fatto, due esponenti del movimento Potere al Popolo (Pap) accusati di manifestazione non autorizzata ... ravennaedintorni.it Il 1 maggio decine di migliaia di persone hanno marciato in corteo davanti all’ambasciata statunitense a L’Avana per la giornata dei lavoratori. La manifestazione, promossa dal Governo cubano, chiedeva la fine dell’embargo statunitense che sta mettendo a d - facebook.com facebook Tra una settimana inizia l’Eurovision. La Turchia, non partecipante, critica la manifestazione musicale per la presenza di Israele. Ma in queste ore i principali problemi per Ankara stanno arrivando dalla canzone presentata dalla Croazia. Il gruppo femminile Le x.com