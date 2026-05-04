Maggio scienza per tutti 2026 a Cividale

È questa la IX edizione di incontri culturali a Cividale dedicati alla Scienza Il tema di quest’anno è Linguaggio, comunicazione, disinformazione e manipolazione. Opportunità e rischi al tempo dell’intelligenza artificiale. Con un taglio multidisciplinare i colloqui promossi dall’Università degli.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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