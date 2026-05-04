L’Under 17 lotta ma è fermata da Modena in Final Four regionale

L'Under 17 si è fermata in semifinale della Final Four regionale di pallavolo, perdendo contro Modena Volley in cinque set. La squadra ha conquistato il primo parziale, ma ha poi subito la rimonta degli avversari, che si sono aggiudicati gli altri quattro set con punti molto combattuti. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-2, con i parziali 25-16, 21-25, 25-21, 21-25 e 15-13.

L’Under 17 impegnata nella Final Four regionale di categoria ha chiuso la propria esperienza in Semifinale: opposta a Modena Volley è stata superata per 3-2 (25-16, 21-25, 25-21, 21-25, 15-13). Gara in rimonta per i giovani biancorossi che solo sul filo di lana hanno ceduto agli avversari.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Under 19 fermata da Ravenna in Final Four regionaleL’Under 19 impegnata nella Final Four regionale di categoria chiude la propria esperienza in Semifinale: opposta alla Consar PRC 2020 Ravenna è stata... LIVE VakifBank Istanbul-Milano 3-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia lotta ma non basta, le turche volano alle Final FourCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FENERBAHCE-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 15. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Pallamano: domani ultima in A Gold, l'Albatro deve battere Fasano per centrare la Final Four scudetto; Calcio a 5 Serie A. E' bagarre nella lotta salvezza; Eccellenza, 34ª giornata: ultimo atto del torneo, tutto ruota attorno alla lotta salvezza; Serie B. La Carrarese lotta ma cade allo Stirpe di Frosinone. Imoco Volley. Asterixo · Pirates of the Caribbean. MIGLIOR PALLEGGIATRICE DELLE FINAL FOUR! Il nostro capitano, Asia Wolosz, premiata come Best Setter della Final Four di CEV Champions League! - facebook.com facebook Volley femminile, la Final Four di Champions League. Le finali in diretta su Sky #SkySport #Volley x.com