L' ora del cinema Kids il festival di Cinema a misura di bambino

Dal 25 marzo al 28 aprile si è svolta la terza edizione di “L’Ora di Cinema Kids”, un festival dedicato ai giovani spettatori. Per un mese, centinaia di studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado delle scuole di Piacenza hanno partecipato agli eventi organizzati al secondo piano di Xnl. La rassegna ha proposto proiezioni e iniziative pensate specificamente per un pubblico giovane.