L' ora del cinema Kids il festival di Cinema a misura di bambino
Dal 25 marzo al 28 aprile si è svolta la terza edizione di “L’Ora di Cinema Kids”, un festival dedicato ai giovani spettatori. Per un mese, centinaia di studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado delle scuole di Piacenza hanno partecipato agli eventi organizzati al secondo piano di Xnl. La rassegna ha proposto proiezioni e iniziative pensate specificamente per un pubblico giovane.
Dal 25 marzo al 28 aprile centinaia di alunni e alunne delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado piacentine hanno affollato gli spazi al secondo piano di Xnl per la terza edizione de “L’Ora di Cinema Kids”: un vero e proprio festival cinematografico a misura di bambino che.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Ces monuments français qui fascinent : le classement 2022 - MG
Notizie correlate
Da domani torna il “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema”Il taglio del nastro della XV edizione è in programma per venerdì 6 marzo a Palazzo Comunale.
Dall’8 al 10 maggio al Cinema Nuovo Sacher la XXI edizione di “Immaginaria”, festival internazionale dedicato al cinema lesbico e femministaAssociazione Culturale Visibilia APSpresenta: IMMAGINARIA 21st International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women Roma, Cinema Nuovo...
Aggiornamenti e dibattiti
Argomenti più discussi: Giornalismo, dall’8 maggio torna ‘Internazionale Kids’ a Reggio Emilia; Aperto il casting per la sitcom Dieci piccoli gialli, si cercano bambini dai 9 ai 12 anni; Sky e Warner Bros. Discovery siglano un nuovo accordo di partnership; Malattia Marcello Mastroianni, com’è morto l’iconico attore| La ‘confessione’ durante l’ultimo film.
Con L’Ora di cinema Kids coinvolti 800 alunni delle scuole piacentineL’ORA DI CINEMA KIDS A cura di Fondazione Fare Cinema - Festival di Cinema a misura di bambino a XNL Piacenza con la visione di piccoli capolavori del ... piacenzasera.it
Torna #Internazionale Kids a Reggio Emilia: giornalismo per i ragazzi x.com
L'ora di cinema kids, a XNL oltre 800 bambini: un successo! - facebook.com facebook