Un appartamento a Roma si trasforma in un palcoscenico insolito per un debutto musicale dedicato a Mozart. L’edificio, di proprietà privata, ospiterà un evento artistico che si svolgerà tra le sue mura, offrendo uno scenario inedito rispetto ai tradizionali teatri. La serata si svolgerà senza il rispetto del consueto dress code, dando spazio a un’esperienza più informale e intima. La location rimane segreta fino all’ultimo momento, mantenendo un elemento di sorpresa.

? Cosa scoprirai Dove si trova l'appartamento segreto che ospiterà il debutto?. Come cambiano le regole dell'opera senza il classico dress code?. Chi ha ideato questo nuovo format per democratizzare la musica?. Perché Mozart viene portato in un salotto privato invece che in teatro?.? In Breve Maria Federica Russo e TOGETHER organizzano il debutto dell'8 maggio alle ore 19.00.. Programma focalizzato sulle arie iconiche di Così fan tutte di Mozart.. Eventi correlati previsti al Castello Savelli tra il 1 e il 3 maggio.. Prossimo incontro musicale programmato per il 17 maggio nella zona di Garbatella.. L’8 maggio alle ore 19.00, un appartamento privato nel cuore barocco di Roma ospiterà il debutto di Aria Fresca, un nuovo format musicale che punta a portare l’opera lirica fuori dai teatri tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’opera entra in casa: Mozart tra le mura di un appartamento a Roma

Notizie correlate

Le geografia del rischio tra le mura di casa: come difendersi dai ladriCresce il divario tra chi può permettersi tecnologie avanzate e chi resta esposto.

Leggi anche: Violenze in famiglia: “Picchia la figlia”. Mestoli e mazze tra le mura di casa

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Damiano Michieletto: In scena uso anche Mozart per capire il potere; Opera Boat – Omaggio a Mozart; Da Mozart a Verdi: 'Sinfonie d'Opera' a Camogli con l'orchestra del Carlo Felice; Ton Koopman a Venezia: premio Una vita nella musica e Mozart al Malibran.

Sesto Bruscantini (December 10, 1919 – May 4, 2003) was an Italian baritone, one of the greatest buffo singers of the post-war era, especially renowned in Mozart and Rossini. - facebook.com facebook

La Sinfonia n. 40 di Mozart (1788) è una delle sue sinfonie più celebri: scritta senza trombe né timpani, si fonda su un lavoro tematico serrato e su una forte tensione armonica, che la rende uno dei vertici del sinfonismo classico. Ton Koopman ci dirige tutti x.com