Loano l’Azalea della Ricerca sul lungomare per sostenere la scienza

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 maggio, lungo il lungomare di Loano, i volontari distribuiranno le azalee della ricerca per sostenere studi scientifici nel campo oncologico. Chi vorrà partecipare potrà ricevere la pianta direttamente sul posto. È possibile anche contribuire acquistando azalee online, con parte del ricavato destinata a finanziare progetti di ricerca contro il cancro. La giornata è dedicata alla sensibilizzazione e alla raccolta di fondi per la scienza.

? Cosa scoprirai Dove si trovano i volontari per ricevere l'azalea questo 10 maggio?. Come può un acquisto online finanziare direttamente la ricerca oncologica?. Perché il contributo di 18 euro è fondamentale per i ricercatori?. Quali risultati concreti ha portato il sostegno alla ricerca sulle donne?.? In Breve Donazione di 18 euro in loco o 22 euro tramite Amazon con spedizione.. In Italia due donne su tre superano i cinque anni dalla diagnosi oncologica.. Iniziativa nazionale gestita da oltre 20.000 volontari attiva sin dal 1984.. Appuntamento per domenica 10 maggio presso l'area di Orto Maccagli a Loano.. Domenica 10 maggio, in occasione della celebrazione per la Festa della Mamma, i volontari di Fondazione Airc saranno presenti nell’area di Orto Maccagli a Loano per distribuire l’Azalea della Ricerca.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Loano, l’Azalea della Ricerca sul lungomare per sostenere la scienza

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