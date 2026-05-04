Loano l’Azalea della Ricerca sul lungomare per sostenere la scienza

Il 10 maggio, lungo il lungomare di Loano, i volontari distribuiranno le azalee della ricerca per sostenere studi scientifici nel campo oncologico. Chi vorrà partecipare potrà ricevere la pianta direttamente sul posto. È possibile anche contribuire acquistando azalee online, con parte del ricavato destinata a finanziare progetti di ricerca contro il cancro. La giornata è dedicata alla sensibilizzazione e alla raccolta di fondi per la scienza.

? Cosa scoprirai Dove si trovano i volontari per ricevere l'azalea questo 10 maggio?. Come può un acquisto online finanziare direttamente la ricerca oncologica?. Perché il contributo di 18 euro è fondamentale per i ricercatori?. Quali risultati concreti ha portato il sostegno alla ricerca sulle donne?.? In Breve Donazione di 18 euro in loco o 22 euro tramite Amazon con spedizione.. In Italia due donne su tre superano i cinque anni dalla diagnosi oncologica.. Iniziativa nazionale gestita da oltre 20.000 volontari attiva sin dal 1984.. Appuntamento per domenica 10 maggio presso l'area di Orto Maccagli a Loano.. Domenica 10 maggio, in occasione della celebrazione per la Festa della Mamma, i volontari di Fondazione Airc saranno presenti nell’area di Orto Maccagli a Loano per distribuire l’Azalea della Ricerca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Loano, l’Azalea della Ricerca sul lungomare per sostenere la scienza Notizie correlate Leggi anche: L'azalea della ricerca di Fondazione Airc nelle piazze per la salute delle donne Festa della Mamma, un’azalea a sostegno della ricerca per fermare i tumoriIn occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, tornano le Azalee della Ricerca di Fondazione AIRC in 3. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Loano, in Orto Maccagli torna l’Azalea della Ricerca di Airc. Loano, in Orto Maccagli torna l’azalea della ricerca di AircLoano, in Orto Maccagli torna l’Azalea della Ricerca di Airc ... msn.com Festa della mamma, regala l’Azalea della Ricerca e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donneL’Azalea della Ricerca torna per la Festa della Mamma, domenica 10 maggio, grazie a migliaia di volontari in tutta Italia, insieme per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. DI Redaz ... deejay.it