Lirismo Virtuoso chiude ' I Concerti del Centenario' alla Fondazione Masini

Giovedì 7 maggio si è tenuto l’ultimo concerto de I Concerti del Centenario, presso la Sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini. L’evento, intitolato “Lirismo Virtuoso”, ha proposto un programma che ha unito esecuzioni strumentali eleganti a suggestioni tratte dall’opera lirica. La serata ha concluso il ciclo di appuntamenti dedicati alla musica classica, offrendo al pubblico un’esperienza ricca di fascino e raffinatezza.

Giovedì 7 maggio, presso la Sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini, si conclude il ciclo de I Concerti del Centenario con “Lirismo Virtuoso”, un appuntamento che unisce eleganza strumentale e suggestioni operistiche in un programma di grande fascino che rivela come il virtuosismo, quando.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone "Dal lirismo al virtuosismo"Sabato 28 febbraio alle ore 18, nella bellissima Chiesa delle Crocelle al Chiatamone, nuovo appuntamento della stagione. Il centenario del tenore Masini: “Proviamo a immaginare la sua voce d’angelo”Forlì, 15 febbraio 2026 – La voce di Angelo Masini è andata perduta (per quanto non siano perse, invece, le speranze di ritrovare le registrazioni,...