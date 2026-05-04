L’IA dossier di sicurezza nazionale L’allarme bipartisan da Washington

A Washington, sia i democratici che i repubblicani concordano nel considerare l’intelligenza artificiale una questione legata alla sicurezza nazionale. Le discussioni si concentrano sui potenziali rischi e sulla necessità di regolamentazioni per gestire lo sviluppo e l’uso di questa tecnologia. La questione ha attirato l’attenzione di diverse forze politiche e settori governativi, che stanno valutando misure e strategie per affrontare le sfide legate all’IA.

A Washington, democratici e repubblicani sembrano non avere dubbi: l’intelligenza artificiale è ormai una questione di sicurezza nazionale. A sostenerlo, riporta il New York Times, sono Dean Ball e Ben Buchanan. Il primo è stato senior policy advisor per l’intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti presso l’Office of Science and Technology Policy della Casa Bianca nel 2025. Il secondo ha ricoperto il ruolo di consigliere speciale per l’IA durante l’amministrazione Biden. Provenienze politiche diverse, ma diagnosi comune. Gli Stati Uniti devono fare di più. La diagnosi Secondo gli advisor, l’IA corre più veloce della capacità del governo americano di comprenderla, regolarla e difendersi dai suoi effetti più destabilizzanti.🔗 Leggi su Formiche.net

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