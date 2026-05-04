Leroy Merlin con Talent Lab obiettivo 60% manager interni

Leroy Merlin Italia ha annunciato il lancio di Talent Lab, un nuovo percorso volto a formare e sviluppare i propri talenti interni. L’obiettivo dell’azienda è che almeno il 60% delle posizioni manageriali siano ricoperte da collaboratori già presenti in organico. La società si concentra sull’investimento nelle risorse interne come strategia per il futuro e ha specificato che questa iniziativa fa parte di un piano di crescita orientato a migliorare le competenze dei propri dipendenti.

Roma, 4 mag. (AdnkronosLabitalia) - Leroy Merlin Italia, azienda multi-specialista con un'ampia gamma di soluzioni complete di prodotti e di servizi per il miglioramento della casa, accelera sul suo impegno nella valorizzazione dei talenti interni con il lancio del nuovo percorso Talent Lab. Si tratta di un'iniziativa strategica progettata per offrire alle collaboratrici e ai collaboratori un'esperienza di crescita unica, positiva e personalizzata, con l'ambizioso obiettivo di portare la percentuale di manager di negozio cresciuti internamente dall'attuale 54% al 60% entro la fine del 2026. Questo traguardo è il riflesso di una convinzione profonda che orienta il modello manageriale di Leroy Merlin: un vero leader non si limita a gestire, ma sa riconoscere e sviluppare il talento di chi lavora al suo fianco.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Leroy Merlin, con Talent Lab obiettivo 60% manager interni Notizie correlate Il Leroy Merlin di Baranzate resta apertoSaranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti… L’Italia è il secondo paese al mondo per... Lavori in casa e ristrutturazioni: risparmiare è possibile grazie a Leroy MerlinOggigiorno la ricerca del risparmio è una vera priorità nel realizzare progetti fai-da-te o in caso sia necessaria una “ristrutturazione leggera” in... Altri aggiornamenti Si parla di: Poleepo lancia Conversations: un nuovo tentacolo dell’ecosistema per gestire il customer care multicanale in un unico ambiente. Leroy Merlin, con Talent Lab obiettivo 60% manager interni(Adnkronos) – Leroy Merlin Italia, azienda multi-specialista con un’ampia gamma di soluzioni complete di prodotti e di servizi per il miglioramento della casa, accelera sul suo impegno nella valorizza ... notizie.it Leroy Merlin Italia: nel 2025 gli infortuni calano del 16,7%Leroy Merlin Italia dimostra come un approccio preventivo e strutturato agli infortuni possa trasformare un obbligo normativo in una leva strategica. distribuzionemoderna.info