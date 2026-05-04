Dopo le dichiarazioni della segretaria cittadina del Partito Democratico, sono scoppiate tensioni all’interno del centrosinistra campano. Lepore ha commentato che alcuni esponenti del partito sono considerati inopportuni, aggiungendo che si farà a meno di loro. La situazione si è sviluppata in seguito a una replica del partito locale, portando a un confronto pubblico tra le parti coinvolte.

Inappropriata perché una questione politica regionale va affrontata, dovrebbe saperlo, dai livelli omologhi, pertanto, in questo caso, regionali. Inesatta perché a questa parte del Pd, che lei rappresenta, non abbiamo chiesto proprio nulla. Premesso che non accettiamo lezioni di legalità e che invitiamo a tralasciare strumentalizzazioni politiche di vicende giudiziarie assolutamente inopportune, abbiamo dimostrato in tutte le competizioni elettorali, cittadine, provinciali e regionali di essere perfettamente in grado di vincere senza di loro. Non coltiviamo l’autosufficienza. Quest’ala del Pd, che ha già fiancheggiato il centrodestra alle scorse Politiche, finora ha raccolto solo sconfitte e disseminato dissenso anche all’interno del loro stesso partito.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Lepore (NdC): “Inopportuni, di una parte del Pd abbiamo fatto e faremo tranquillamente a meno”

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