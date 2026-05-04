Nel weekend internazionale sono emersi vari risultati calcistici: l'allenatore italiano ottiene un voto di 7,5 per la sua gestione, mentre il St. Pauli subisce una pesante sconfitta per 4. Il Lione, guidato dall’ex tecnico del Milan, conquista il terzo posto in classifica, mentre Koleosho si distingue con il Paris Fc. Nel frattempo, il West Ham registra un crollo in classifica dopo le ultime partite.

Un Fonseca da miracoli, il primo punto di Marie Louise: ecco promossi e bocciati dell'ultimo weekend nei principali campionati esteri. Potrebbe essere la stagione dei miracoli, per una squadra retrocessa a tavolino d’estate, salvata in extremis, rilanciata dall’ex tecnico del Milan che ha tenuto duro anche a inizio anno quando i risultati non arrivavano più. E dopo il 4-2 al Rennes, si gode un terzo posto in solitaria a due turni dal termine. Il sogno Champions è sempre più concreto dopo sei anni di assenza. Entra e fa gol. Quasi un’abitudine per l’azzurrino che sfrutta ogni minuto in campo e comincia a farsi un nome a Parigi. Come nel 4-0 al Brest che spinge il club neopromosso dei miliardari Arnault al decimo posto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le pagelle del weekend estero: De Zerbi, una botta di sicurezza da 7,5. St. Pauli 4, una salvezza buttata

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