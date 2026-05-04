Le novità beauty di maggio 2026

A maggio 2026 arrivano diverse novità nel settore beauty. Tra queste, nuove fragranze a base di agrumi e prodotti pensati per valorizzare l’aspetto in città. Sono disponibili anche novità dedicate alla cura di mani e piedi, con formule specifiche per il benessere e l’estetica. Questi lanci coinvolgono vari marchi e sono stati annunciati attraverso comunicati ufficiali e presentazioni di prodotto.

10 anni del lipgloss più famoso di KIKO, una limited edition e un chiosco da visitare KIKO Milano celebra un decennio di idratazione e brillantezza con una nuova campagna con protagonista Emily Ratajkowski in versione super model anni Novanta e una collezione in edizione limitata dedicata al gloss n.1 del brand: 3D Hydra Lip Gloss: cinque nuove tonalità e la stessa formula vincente di sempre, per un effetto rimpolpante e labbra in 3D effetto specchio. Si potranno provare dall'8 al 10 maggio in Piazza San Babila a Milano con un KIOSK tutto personalizzato. La nuova formula del blush Unisce colore e glow in un comodo stick compatto: lo ha inventato Dolce&Gabbana per dare un tocco luminoso e fresco alla pelle.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Le novità beauty di maggio 2026 NOVITÀ Maggio Notizie correlate Le novità beauty di marzo 2026Portofino97, la nuova fragranza di Victoria Beckham ispirata a una vacanza con David Tutto è cominciato a Portofino. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le novità beauty di maggio 2026; Beauty primavera 2026: le novità da provare subito tra skincare, make-up e capelli per una routine più leggera, veloce ed efficace; X-Style: Le novità beauty da regalare per la festa della mamma Video; Beauty news maggio 2026: novità e appuntamenti con la bellezza. Le novità beauty di maggio 2026Profumi agli agrumi, formule per brillare in città, novità per prendersi cura di mani e piedi. C'è freschezza nell'aria e nel beauty look ... vanityfair.it Aprono le Terme di Cervia. Ecco le novità della stagione 2026Parte lunedì 4 maggio la stagione 2026 delle Terme di Cervia, primo stabilimento termale in Emilia-Romagna per numero di pazienti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e punto di riferime ... ravennawebtv.it Texture golose, skincare hi-tech e make up ibrido: le tendenze beauty primavera 2026 trasformano la routine in un’esperienza sensoriale e divertente, tra device intelligenti, gummy integratori e nuovi rituali di bellezza. Scopri tutte le novità! - facebook.com facebook