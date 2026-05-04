Le notizie di scienza della settimana

Da internazionale.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana sono emerse diverse notizie di scienza. È stato registrato l’anno più caldo mai registrato a livello globale, secondo i dati ufficiali. È stato approvato il primo farmaco destinato ai neonati affetti da malaria, una malattia che causa molte morti ogni anno. Inoltre, si è verificata una disputa legale riguardante un brevetto nel settore farmaceutico. Questi sono alcuni dei principali eventi che hanno attirato l’attenzione nel mondo scientifico in questi giorni.

L’anno più caldo mai registrato, il primo farmaco contro la malaria per neonati, la disputa su Plutone: l’attualità scientifica, in breve Leggi.🔗 Leggi su Internazionale.it

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Le Notizie Scientifiche Più Pazze del 2025

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