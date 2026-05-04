Le notizie di scienza della settimana

Questa settimana sono emerse diverse notizie di scienza. È stato registrato l’anno più caldo mai registrato a livello globale, secondo i dati ufficiali. È stato approvato il primo farmaco destinato ai neonati affetti da malaria, una malattia che causa molte morti ogni anno. Inoltre, si è verificata una disputa legale riguardante un brevetto nel settore farmaceutico. Questi sono alcuni dei principali eventi che hanno attirato l’attenzione nel mondo scientifico in questi giorni.

L’anno più caldo mai registrato, il primo farmaco contro la malaria per neonati, la disputa su Plutone: l’attualità scientifica, in breve Leggi.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le notizie di scienza della settimana Le Notizie Scientifiche Più Pazze del 2025 Notizie correlate Le notizie di scienza della settimana Caffeina, Rna, cacciatori-raccoglitori, digiuno intermittente e allineamento dei pianeti: l’attualità scientifica, in breve Leggi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le notizie di scienza della settimana; Presentata alla Conferenza delle Regioni Da parte mia, la campagna nazionale sulla donazione del corpo alla scienza promossa dalla Regione Emilia-Romagna; Incontri con la scienza al femminile: vita e opere di Laura Bassi, fisica accademica e prima donna a ricoprire una cattedra universitaria; Comics & Science: quando il fumetto diventa scienza. Greta Gambarotto e la biologia spiegata in 60 secondi: «Così la scienza è per tutti»Originaria di Tortona, laureata magistrale in Biologia Forense, sogna in futuro di diventare insegnante: «La scienza dovrebbe essere a portata di tutti, quindi è fondamentale cercare modi semplici e c ... corriere.it Futuro incerto per la scienza in Usa, è 'inascoltata'Il mondo scientifico degli Stati Uniti si trova a fronteggiare un futuro sempre più incerto, dopo la notizia del licenziamento dell'intero National Science Board (Nsb), il comitato scientifico della N ... ansa.it MEDIO ORIENTE | Axios: Trump stufo dello stallo, "accordo a breve o bombe". Witkoff spinge sui negoziati ma altri sono pessimisti #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/05/04/medio-oriente-teheran-colpita-con-due-missili-una-nave-da-guerra_c - facebook.com facebook #Iran, le notizie più importanti del 4 maggio sulla guerra. La diretta askanews x.com