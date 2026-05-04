Le compagnie aeree hanno ridotto di circa due milioni i posti disponibili nei programmi di volo di maggio, passando da 132 a 130 milioni tra metà e fine aprile. La diminuzione è dovuta a preoccupazioni riguardo ai costi del carburante, secondo quanto riportato dal Financial Times, che ha consultato i dati di Cirium. Questa riduzione si inserisce in un contesto di incertezza legato alle quotazioni e alle disponibilità di carburante per il settore.

Carburante – Secondo il Financial Times che cita i dati Cirium il numero totale di posti disponibili a maggio è sceso da 132 a 130 milioni tra metà e fine aprile per timori sul carburante. I timori relativi alla disponibilità di carburante per le prossime settimane non accennano a diminuire. Tanto che, riferisce il quotidiano britannico “ Financial Times “, citando dati della società di analisi Cirium, le compagnie aeree globali avrebbero tagliato, nelle ultime due settimane, due milioni di posti dai programmi di maggio. I vettori interessati. Secondo Cirium, il numero totale di posti disponibili a maggio è sceso da 132 a 130 milioni tra metà e fine aprile.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Le compagnie aeree tagliano 2 milioni di posti dai programmi di maggio per timori sul carburante

Notizie correlate

Le compagnie aeree hanno tagliato 2 milioni di posti sui voli per la crisi carburante, a riferirlo è il Financial TimesIl Financial Times riporta che secondo le indagini della società d'analisi Cirium sono oltre 2 milioni i posti a sedere tagliati dai voli aerei.

Caos voli, da Ita a Ryanair: le strategie delle compagnie aeree dai tagli agli aumenti per la crisi del carburanteLe compagnie aeree si difendono dalla crisi del carburante con una combinazione di coperture (hedging) per i riformimenti di cherosene, tagli di...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Da Ryanair a Volotea, caro carburante spaventa: compagnie low cost tagliano voli; Impennata carburante: compagnie aeree low-cost tagliano i voli; Financial Times: Compagnie aeree tagliano 2 milioni di posti per timori su carburante; Carburante alle stelle e tensioni in Medio Oriente: le compagnie aeree low cost tagliano i voli.

Le compagnie aeree hanno tagliato 2 milioni di posti sui voli per la crisi carburante, a riferirlo è il Financial TimesIl Financial Times riporta che secondo le indagini della società d'analisi Cirium sono oltre 2 milioni i posti a sedere tagliati dai voli aerei ... fanpage.it

Compagnie aeree tagliano 2 milioni di posti a maggioCompagnie aeree tagliano 2 milioni di posti a Maggio. Dati Cirium: voli cancellati e aerei più piccoli per risparmiare carburante. tgcom24.mediaset.it

Le compagnie aeree hanno cancellato 12mila dei voli previsti a maggio, per un totale di 2 milioni di posti: è un effetto della guerra in Medio Oriente - facebook.com facebook

Le compagnie aeree hanno già cancellato 12mila voli previsti a maggio x.com