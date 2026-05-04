Giovedì 7 maggio alle ore 17, l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Zani, autore cesenate. Il libro, intitolato “Come ti difendi”, è stato pubblicato da Mondadori. Zani descrive la sua Romagna attraverso le pagine del romanzo, che sarà presentato davanti a un pubblico presente in loco.

Giovedì 7 maggio, alle ore 17, l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Francesco Zani “Come ti difendi”, edito da Mondadori. L’incontro vedrà l’autore dialogare con Stefano Maldini, offrendo al pubblico un’occasione per approfondire i temi e le.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Temi più discussi: ‘Come ti difendi’; Cesena, Francesco Zani presenta il suo nuovo libro alla Malatestiana giovedì 7 maggio; ’Come ti difendi’ alla Malatestiana.

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L'autore cesenate Francesco Zani racconta la sua Romagna nel nuovo romanzo "Come ti difendi" #Cesena - facebook.com facebook

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